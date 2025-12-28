Графіки відключень світла 29 грудня діятимуть у більшості областей – Укренерго
У понеділок, 29 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Відключення світла 29 грудня 2025 року
Як пише Укренерго, у понеділок в Україні будуть діяти погодинні відключення світла.
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
– Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – йдеться у повідомленні.
В Укренерго просять, коли електроенергія з’являється за графіком – споживати її ощадливо.
Графіки відключень світла на Дніпропетровщині
ДТЕК оприлюднив графіки відключень на 29 грудня для Дніпропетровщини.
Нагадаємо, що у ніч на 27 грудня російські окупанти атакували Україну 40 ракетами та 519 безпілотниками. Унаслідок російського теракту понад 40% житлових будинків у Києві та області залишилися без електропостачання та опалення.
Зі свого боку член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк повідомляв, що для стабілізації ситуації зі світлом у Києві та області потрібно 2-3 дні.
Складна ситуація з електроенергію і в інших регіонах України.