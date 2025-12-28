У понеділок, 29 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Відключення світла 29 грудня 2025 року

Як пише Укренерго, у понеділок в Україні будуть діяти погодинні відключення світла.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

– Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго просять, коли електроенергія з’являється за графіком – споживати її ощадливо.

Графіки відключень світла на Дніпропетровщині

ДТЕК оприлюднив графіки відключень на 29 грудня для Дніпропетровщини.

Нагадаємо, що у ніч на 27 грудня російські окупанти атакували Україну 40 ракетами та 519 безпілотниками. Унаслідок російського теракту понад 40% житлових будинків у Києві та області залишилися без електропостачання та опалення.

Зі свого боку член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк повідомляв, що для стабілізації ситуації зі світлом у Києві та області потрібно 2-3 дні.

Складна ситуація з електроенергію і в інших регіонах України.

