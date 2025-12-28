Україна та Росія домовилися про тимчасове припинення вогню в районі окупованої РФ Запорізької АЕС для проведення ремонтних робіт на лінії електропередачі.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Припинення вогню для ремонту на ЗАЕС: що відомо

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі подякував обом сторонам за згоду, та зауважив, що це посприяє посиленню ядерної безпеки.

– Команда МАГАТЕ здійснює моніторинг ремонтних робіт, які, як очікується, триватимуть кілька днів, в рамках постійних зусиль з запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з 5 березня 2022 року, коли почалася російська окупація, ЗАЕС неодноразово переживала повні та часткові блекаути через втрату всіх ліній електроживлення, адже станція отримує е/е з ОЕС України.

У МАГАТЕ заявляють, що до повномасштабної війни ЗАЕС мала 10 ліній електропередач, шість з яких – на 750 кВ і чотири – на 330 кВ.

Після окупації найбільша у Європі атомна станція, яка має шість блоків по 1 ГВт, після окупації не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року.

ЗАЕС є одним із найпроблемніших питань щодо можливості мирної угоди України з РФ за посередництвом США.

Президент Володимир Зеленський повідомляє, що у Вашингтоні пропонують, аби станція в окупованому Енергодарі спільно управлялася Україною, США та РФ у частках 33% для кожної країни.

Тим часом Україна пропонує, щоб станцію переняло на себе спільне підприємство США та України 50 на 50.

Москва запропонувала Вашингтону те саме, але без участі України.

