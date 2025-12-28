Російські війська завдали масованого обстрілу Херсона, внаслідок чого постраждала жінка.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Обстріл Херсона 28 грудня

За даними ДСНС, в одному з районів міста через ворожі удари виникли пожежі. Вогонь охопив приватні житлові будинки, балкон на п’ятому поверсі багатоповерхівки, гараж та легковий автомобіль.

Рятувальники оперативно прибули на місця влучань та розпочали ліквідацію наслідків обстрілу.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько зазначив, що російські війська знову атакували місто із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

– Російські терористи знову нанесли масованого удару по місту з РСЗВ. Вогнем було вкрито житлові квартали та критична інфраструктура. Наразі уточнюємо інформацію щодо постраждалих, – повідомив він.

Унаслідок атаки частина Херсона залишилася без електропостачання.

Фахівці наразі оцінюють масштаби пошкоджень енергетичної інфраструктури та планують розпочати аварійно-відновлювальні роботи з урахуванням безпекової ситуації.

