Винести на розгляд Конгресу підтримані США гарантії безпеки для України в межах майбутньої мирної угоди з Росією готовий президент США Дональд Трамп.

Трамп готовий винести на розгляд Конгресу гарантії безпеки для України

Як пише CNN з посиланням на американських посадовців, йдеться про комплекс гарантій безпеки, подібний до статті 5 НАТО, який був узгоджений на початку місяця протягом двох днів переговорів у Берліні за участі представників України, США та європейських країн.

Пакет передбачає стримування подальшої російської агресії, механізми деескалації та моніторинг виконання майбутньої мирної угоди, а також наслідки для Росії у разі її порушення.

– Це найпотужніший набір безпекових протоколів, який вони коли-небудь бачили. Це надзвичайно сильний пакет, — заявив високопосадовець США.

Інший американський посадовець зауважив, що Трамп назвав цей пакет “платиновим стандартом” того, що США можуть запропонувати Україні, і готовий подати його на розгляд Конгресу.

Посадовці додають, що, на думку Трампа, він зможе переконати Москву погодитися на такі гарантії безпеки у межах мирного врегулювання. Водночас РФ, за їхніми даними, продемонструвала відкритість до вступу України в ЄС у рамках будь-якої мирної угоди.

