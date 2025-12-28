Впродовж минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1200 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штаба ЗСУ.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт ворога.

Зараз дивляться

Втрати ворога у війні на 28 грудня 2025

особового складу – близько 1 204 510 (+1 200) осіб,

танків – 11 469 (+5) од,

бойових броньованих машин – 23 831 (+8) од,

артилерійських систем – 35 557 (+15) од,

РСЗВ – 1 581 (+2) од,

засобів ППО – 1 264 од,

літаків – 434 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96 227 (+688) од,

крилатих ракет – 4 136 (+29) од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн –71 778 (+166) од,

спеціальної техніки – 4 029 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 404-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.