Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 28 грудня: ЗСУ знищили 1200 окупантів та 15 артсистем
Впродовж минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1200 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штаба ЗСУ.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт ворога.
Втрати ворога у війні на 28 грудня 2025
- особового складу – близько 1 204 510 (+1 200) осіб,
- танків – 11 469 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 23 831 (+8) од,
- артилерійських систем – 35 557 (+15) од,
- РСЗВ – 1 581 (+2) од,
- засобів ППО – 1 264 од,
- літаків – 434 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96 227 (+688) од,
- крилатих ракет – 4 136 (+29) од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн –71 778 (+166) од,
- спеціальної техніки – 4 029 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 404-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
