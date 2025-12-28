Ситуація в Гуляйполі дійсно складна, частина населеного пункту перебуває під контролем російських військ, повідомляють Сили оборони Півдня України.

Ситуація у Гуляйполі: що відомо

Російські військові активно проводять штурмові дії та намагаються завести групи закріплення.

Окрім того, ворог має значну перевагу і у живій силі, і в озброєнні: він активно використовує дрони-камікадзе і артилерію, завдає авіаційних ударів КАБами НАРами (некерованими авіаційними ракетами), намагаючись знищити позиції наших військових і витіснити українські підрозділи з населеного пункту.

Зараз дивляться

– За добу, що триває, ворог майже два десятки разів штурмував наші позиції в місті, на вулицях ще й зараз точаться запеклі бої, адже декілька зіткнень не припиняються в дану хвилину. Проте чималу частину Гуляйполя продовжують утримувати Сили оборони України, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наші підрозділи знаходяться на позиціях, проводять оборонні дії, завдають контрударів, ведуть пошуково-ударні дії по знищенню ворожих штурмових груп, завдаючи противнику відчутних втрат.

Ворог за сьогодні у Гуляйполі втратив понад три сотні особового складу і шість десятків одиниць техніки і озброєння.

Наразі ситуація в Гуляйполі дуже важка. Проте на даний час росіяни не мають повного контролю над цим населеним пунктом.

У Степногірську нашими підрозділами досі ведуть оборонні дії. Окупанти намагаються інфільтруватися по головній дорозі, яка веде в селище, і за неї теж тривають запеклі бої. Проте частина селища перебуває під контролем українських оборонців.

Сили оборони наголошують, що заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна і доповіді Герасимова щодо Гуляйполя і Степногірська – нагадують ситуацію з Куп’янськом, який вони “захоплювали” вже декілька разів.

Наші військові наголошують, що поспішність таких “бліц-крігів” обумовлена майбутньою зустріччю президентів України і США, яка має відбутися найближчим часом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.