Ситуація в енергосистемі України залишається складною через обстріли РФ та негоду, повідомив під час брифінгу заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Стан енергосистеми на 29 грудня

Упродовж минулого тижня ворог щодня атакував об’єкти енергетичної інфраструктури України. Енергосистема зазнала однієї масованої та понад 43 прицільних атак, зафіксовано близько 118 пошкоджень мереж, повідомляють в Міненерго.

– Попри постійні атаки, ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою. Об’єднана енергосистема України є цілісною та продовжує працювати синхронно з енергосистемою континентальної Європи, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для балансування активно використовується імпорт електроенергії, а також застосовуються заходи з обмеження споживання. Аварійні бригади, технічні служби та профільні підрозділи працюють у посиленому режимі.

Остання атака РФ призвела до суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури Київщини. Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Станом на ранок у Київській області без електропостачання залишаються понад 9 тис. споживачів. На лівобережжі Києва та в окремих районах області діють аварійні відключення.

Через несприятливі погодні умови у низці регіонів знеструмлені споживачі у 215 населених пунктах. Для стабілізації роботи енергосистеми в окремих областях вимушено застосовуються аварійні відключення.

У решті регіонів діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

Нагадаємо, що чотири рази Росія атакувала об’єкти групи Нафтогаз, зокрема Херсонську ТЕЦ, яка є єдиним джерелом тепла для міста. Триває ліквідація наслідків. Після вчорашньої чергової атаки Херсонської ТЕЦ одній працівниці ТЕЦ надається медична допомога.

