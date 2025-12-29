У вівторок, 30 грудня, стабілізаційні заходи в енергосистемі будуть застосовуватися у більшості областей України.

Як повідомила компанія Укренерго, завтра в більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.

Заходи обмеження були запроваджені внаслідок ракетно-дронових атак РФ на енергооб’єкти України.

– Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, за словами виконувача обов’язків міністра енергетики Артема Некрасова, Україна зможе скасувати графіки відключень електроенергії орієнтовно через два місяці, якщо російські атаки на енергетичну інфраструктуру повністю припиняться.

Некрасов зазначив, що за три осінні місяці Росія пошкодила близько 8 тис. МВт генерувальних потужностей.

Станом на грудень вдалося відновити орієнтовно половину, проте ворог продовжує атакувати енергосистему.

