Карта бойових дій на 29 грудня 2025 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 186 бойових зіткнень.
Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 102 керовані авіабомби.
Крім цього, росіяни залучили для ураження 2780 дронів-камікадзе та здійснили 2539 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на вечір 28 грудня.
Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 405-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
