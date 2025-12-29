Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 186 бойових зіткнень.

Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 102 керовані авіабомби.

Крім цього, росіяни залучили для ураження 2780 дронів-камікадзе та здійснили 2539 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на вечір 28 грудня.

Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 405-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

