Енергетики планують вийти на стабільні графіки електропостачання на лівому березі Києва, у Бориспільському та Броварському районах у період з 31 грудня по 1 січня.

Відновлення електропостачання у Вишгороді очікується до кінця дня 30 грудня.

Про це повідомив керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Графіки світла на лівому березі Києва та області: що відомо

– Лівий берег столиці, Бориспільський та Броварський райони – поки тривають екстрені відключення. Обладнання зазнало значних уражень. Енергетики планують вийти на стабільні графіки 31 грудня-1 січня, – написав Прокіп у Facebooк.

За його словами, темпи відновлювальних робіт залежать від кількості та тривалості повітряних тривог, адже під час небезпеки всі роботи припиняються.

– Вишгород – ситуація найскладніша. 9 тис. споживачів залишаються без світла третю добу. Ремонтні бригади працюють без зупинок. Очікується відновлення електропостачання до кінця дня 30 грудня, – зазначив Прокіп.

Він наголосив, що російська атака на Київ і Київську область 27 грудня була цілеспрямованою спробою залишити регіон без світла.

Внаслідок ворожих ударів було пошкоджено теплоелектроцентралі, трансформаторне обладнання та магістральні лінії електропередач.

Росіяни уперше масовано застосували на Київщині ракети зі шрапнеллю. Дрібні уламки пошкодили металеві конструкції та захисні елементи обладнання.

Це призвело до значно серйозніших руйнувань, ніж могли б бути лише від дії вибухової хвилі.

У перші години після атаки без електропостачання залишилися понад 1,1 млн абонентів, з них 770 тис. у Києві та ще 330 тис. у Київській області.

Стан мереж на лівому березі Києва

СЕО енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко повідомив у Facebook, що на лівому березі столиці зберігаються проблеми зі станом мереж.

Це поки що не дозволяє перейти до погодинних графіків електропостачання, як це було зроблено на правому березі Києва, хоч і з суттєвими обмеженнями.

– Уже кілька разів лівий берег пробували перемикати на графіки, але споживання зростає неконтрольовано і перевищує можливості системи. Тому доводиться повертатися до екстрених відключень, – пояснив Коваленко.

Він запевнив, як тільки з’явиться технічна можливість перейти на погодинні графіки для всіх киян або повністю відмовитися від обмежень, енергетики одразу це зроблять.

Керівник департаменту диспетчерського управління ДТЕК Київські електромережі Олександр Свистун повідомив, що на правому березі Києва електроенергію подають за погодинними графіками.

Лівобережні райони столиці – Дарницький, Дніпровський та Деснянський – “живуть за іншими графіками, але на жаль, у них світла більше немає, ніж є”.

