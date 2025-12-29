Перші оператори критичної інфраструктури у сфері енергетики й ОПК вже закупили та встановили засоби РЕБ для захисту власних об’єктів.

Перші об’єкти критичної інфраструктури вже мають засоби РЕБ

Засоби РЕБ вже працюють на захисті об’єктів, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Ця ініціатива реалізовується Міністерством оборони на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.

Відомо, що підприємства можуть використовувати власні або залучені кошти для закупівлі РЕБ.

До того ж, підприємство лишається власником засобів РЕБ. Тому обладнання не може бути переміщене в інший регіон або для прикриття іншого об’єкту.

Для організації закупівель Міноборони розробило та затвердило практичні кроки реалізації експериментального проєкту.

Алгоритм участі в експерименті:

Підприємство звертається до Міноборони щодо посилення протиповітряного прикриття об’єкту критичної інфраструктури.

Міноборони здійснює моделювання загроз та надає декілька варіантів обладнання для прикриття обʼєкту.

Після цього підприємство отримує право купити чи імпортувати таке обладнання, а згодом його встановити.

Підприємство не може самостійно застосовувати потужні засоби РЕБ, тому укладає договір про безоплатну експлуатацію з військовою частиною.

В/ч підключає ці засоби РЕБ до загальнодержавної системи ППО та застосовує їх для прикриття об’єкту критичної інфраструктури.

Це приклад того, як держава, бізнес та українське військо працюють разом для посилення захисту країни.

