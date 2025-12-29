У ніч проти 29 грудня події розгорталися одразу на кількох напрямках.

Ключова увага була прикута до переговорів між Україною та США щодо завершення війни, гарантій безпеки та територіального питання.

Водночас у Росії повідомляли про вибухи в районі військового аеродрому.

Докладніше про основні події ночі читайте в підбірці від Фактів ICTV.

Атака на військовий аеродром РФ

Пізно ввечері 28 грудня та після опівночі у Республіці Адигея пролунали вибухи.

За повідомленнями моніторингових каналів і соцмереж, безпілотники атакували район військового аеродрому.

Попередньо, під ударом опинився військовий аеродром Ханська, який належить Міністерству оборони РФ та розташований у Майкопі.

Місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів у нічний час.

OSINT-аналітики, проаналізувавши відео з місця подій, дійшли висновку, що російська ППО працювала саме поблизу військового летовища.

Після вибухів жителі Майкопа також скаржилися на перебої з інтернетом.

Офіційної інформації від російської влади щодо ураження аеродрому наразі немає.

Відомо, що на території летовища Ханська базується навчальна авіаційна частина — 272 авіаційна база.

Донбас і територіальне питання

Президент США Дональд Трамп заявив, що питання Донбасу та створення там так званої вільної економічної зони наразі залишається відкритим.

Водночас, за його словами, Україна та США значно наблизилися до погодження спільного бачення.

Трамп наголосив, що це одне з найскладніших питань у межах переговорів щодо завершення війни, адже воно стосується захоплених територій України.

Американський лідер визнав, що остаточного рішення ще немає, однак сторони перебувають “значно ближче” до його ухвалення.

Також президент США припустив, що територіальне питання може бути врегульоване протягом наступних місяців.

За його словами, наразі у переговорах залишаються “одна або дві дуже складні проблеми”, і саме питання землі та окупованих територій є ключовим серед них.

Гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський повідомив про суттєвий прогрес у частині гарантій безпеки.

За його словами, гарантії безпеки між США та Україною узгоджені на 100%, а формат гарантій США–Європа–Україна перебуває на фінальній стадії погодження.

Зеленський зазначив, що під час переговорів було обговорено всі ключові аспекти мирної угоди.

Зокрема, 20-пунктний мирний план узгоджений на 90%, військовий аспект — на 100%, а економічний блок, який президент назвав “планом процвітання”, ще доопрацьовується.

Глава держави також повідомив, що в січні команди України та США проведуть нові зустрічі для завершення роботи над усіма деталями домовленостей.

До переговорної групи з українського боку входять секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Можливий візит Трампа до України

Президент США заявив, що наразі не має чітких планів щодо візиту до України.

Водночас Дональд Трамп наголосив, що не виключає такої поїздки, якщо вона допоможе укласти мирну угоду та сприятиме збереженню людських життів.

Трамп підтвердив, що отримав запрошення від української сторони приїхати до Києва та виступити у Верховній Раді.

Він зазначив, що поки не бачить нагальної необхідності у візиті, оскільки для укладення угоди, на його думку, це не є обов’язковим кроком.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку наголосив, що Україна завжди відкрита до таких візитів і готова прийняти американського лідера у будь-який момент.

Економічні вигоди для України після війни

Дональд Трамп заявив, що майбутня угода про завершення війни принесе значні економічні вигоди для України.

За його словами, країна потребуватиме масштабної відбудови, а це відкриває великі можливості для економічного зростання.

Президент США також звернув увагу на наявність в Україні значних ресурсів, зокрема натякнув на потенціал угод у сфері рідкісноземельних мінералів.

Він наголосив, що все це може стати основою для економічного відновлення та розвитку держави після війни.

Водночас Трамп зазначив, що питання подальшої долі заморожених у Європі російських активів — чи мають вони бути використані для відбудови України, чи повернуті Росії — залишається невирішеним.

Припинення вогню та позиція Путіна

Окремо Дональд Трамп прокоментував питання можливого припинення вогню на час проведення референдуму в Україні щодо мирного врегулювання.

За його словами, лідер РФ Володимир Путін не погодився на таку пропозицію.

Президент США пояснив, що Путін не хоче опинитися в ситуації, коли бойові дії доведеться зупиняти, а потім знову відновлювати.

Водночас Трамп висловив переконання, що шлях до вирішення цього питання все ж буде знайдено.

Крім того, американський лідер заявив, що вважає Путіна “серйозно налаштованим” на мир, попри продовження атак.

Він також зазначив, що після завершення війни Росія нібито може бути залучена до процесу відбудови України, визнавши при цьому суперечливість такої заяви.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 405-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

