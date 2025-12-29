У Міненерго назвали умову і термін відновлення електропостачання без графіків
- Повне відновлення енергосистеми без графіків можливе лише за умови припинення російських ударів по енергоінфраструктурі.
- Масштаб пошкоджень залишається критичним: лише за кілька місяців Росія знищила тисячі мегават генерації та сотні енергетичних об’єктів.
Україна зможе відмовитися від графіків відключень електроенергії приблизно за два місяці за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
Про це заявив виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв’ю Forbes Ukraine.
Що потрібно для відновлення енергосистеми України
Артем Некрасов зазначив, що відповідні розрахунки вже проводилися, і за відсутності нових атак енергосистема може бути відновлена упродовж двох місяців.
— Нещодавно робили розрахунки. Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці, — сказав він.
За словами в.о. міністра, за три осінні місяці Росія пошкодила близько 8 тис. МВт генеруючих потужностей.
Станом на грудень вдалося відновити приблизно половину цієї потужності, однак атаки продовжуються.
Некрасов наголосив, що Росія б’є не лише по електростанціях, а й по електромережах, підстанціях та газовидобувній інфраструктурі.
Станом на 26 грудня зафіксовано дев’ять масованих атак, які відбувалися з інтервалом у 10–15 днів.
Загалом наприкінці грудня йдеться про понад 2 тис. ударів по енергомережах і близько 440 ударів по енергооб’єктах.
У середньому протягом місяця російські удари виводять з ладу близько 60 трансформаторів.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні фактично не залишилося жодної електростанції, яка б не постраждала від російських ударів.
Глава держави наголосив, що Росія системно використовує удари по енергетиці як інструмент тиску, а відновлення після кожної атаки потребує значних ресурсів і підтримки партнерів, зокрема у сфері протиповітряної оборони.