Україна зможе відмовитися від графіків відключень електроенергії приблизно за два місяці за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Що потрібно для відновлення енергосистеми України

Артем Некрасов зазначив, що відповідні розрахунки вже проводилися, і за відсутності нових атак енергосистема може бути відновлена упродовж двох місяців.

— Нещодавно робили розрахунки. Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці, — сказав він.

За словами в.о. міністра, за три осінні місяці Росія пошкодила близько 8 тис. МВт генеруючих потужностей.

Станом на грудень вдалося відновити приблизно половину цієї потужності, однак атаки продовжуються.

Некрасов наголосив, що Росія б’є не лише по електростанціях, а й по електромережах, підстанціях та газовидобувній інфраструктурі.

Станом на 26 грудня зафіксовано дев’ять масованих атак, які відбувалися з інтервалом у 10–15 днів.

Загалом наприкінці грудня йдеться про понад 2 тис. ударів по енергомережах і близько 440 ударів по енергооб’єктах.

У середньому протягом місяця російські удари виводять з ладу близько 60 трансформаторів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні фактично не залишилося жодної електростанції, яка б не постраждала від російських ударів.

Глава держави наголосив, що Росія системно використовує удари по енергетиці як інструмент тиску, а відновлення після кожної атаки потребує значних ресурсів і підтримки партнерів, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

