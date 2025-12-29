Воєнний стан в Україні завершиться лише після того, як ми отримаємо дієві гарантії безпеки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Коли завершиться воєнний стан в Україні: що сказав Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що без гарантій безпеки завершення російсько-української війни нереальне.

– Ми не можемо визнати, що вона закінчилась, тому що з таким сусідом може бути ризик повторної агресії. А що таке гарантії безпеки? Чому ми так багато часу зараз приділяємо їм? А це моніторинг партнерів і їх присутність, – пояснив президент.

Він додав, що Україна серйозно налаштована завершити цю війну. Якщо вдасться доопрацювати всі документи зі США, Європою та РФ, підписавши план завершення війни з 20 пунктів, то Київ в цей момент отримає гарантії безпеки.

– Тобто не будемо витрачати час. І в той момент, коли ми їх отримаємо, це буде для нас всіх сигнал, що війна закінчилась. Безумовно, на ці терміни також буде впливати розуміння і позиція командування нашої армії, – повідомив український очільник.

Він додав, що цю інформацію проговорювали на ставці. Так, інфраструктура має бути готова до того, щоб воєнний стан був завершений.

Нагадаємо, Верховна Рада в жовтні підтримала президентський законопроєкт, згідно з яким термін дії воєнного стану продовжений на 90 днів. Наразі він та мобілізація в Україні діють 3 лютого 2026 року.

Раніше президент Зеленський заявляв, що у разі досягнення мирної угоди воєнний стан в Україні можуть продовжити на термін від кількох місяців до пів року.

Крім того, мобілізацію в цей період можуть трансформувати або скасувати.

Джерело : УНІАН

