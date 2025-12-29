Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 29 грудня: ЗСУ знищили 1180 окупантів і три танки
Упродовж минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1180 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штаба ЗСУ.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт ворога.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 29 грудня 2025
- особового складу – близько 1 205 690 (+1 180) осіб,
- танків – 11 472 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 23 837 (+6) од,
- артилерійських систем – 35 570 (+13) од,
- РСЗВ – 1 581 од,
- засобів ППО – 1 264 од,
- літаків – 434 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96 532 (+305) од,
- крилатих ракет – 4 136 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн –71 891 (+113) од,
- спеціальної техніки – 4 030 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 405-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.