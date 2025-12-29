Упродовж минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1180 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штаба ЗСУ.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт ворога.

Втрати ворога на 29 грудня 2025

  • особового складу – близько 1 205 690 (+1 180) осіб,
  • танків – 11 472 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 23 837 (+6) од,
  • артилерійських систем – 35 570 (+13) од,
  • РСЗВ – 1 581 од,
  • засобів ППО – 1 264 од,
  • літаків – 434 од,
  • гелікоптерів – 347 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96 532 (+305) од,
  • крилатих ракет – 4 136 од,
  • кораблів / катерів – 28 од,
  • підводних човнів – 2 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн –71 891 (+113) од,
  • спеціальної техніки – 4 030 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 405-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

