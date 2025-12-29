Пізно ввечері 28 грудня та після опівночі безпілотники атакували Республіку Адигея в Росії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Атака дронів на аеродром Ханська в Адигеї 29 грудня: що відомо

Відомо, що вибухи пролунали у Майкопі, зокрема неподалік військового аеродрому Ханська, який належить Міністерству оборони РФ.

У соцмережах поширили відео роботи російської протиповітряної оборони.

OSINT-аналітики зазначають, що ППО діяла безпосередньо поблизу аеродрому.

Після серії вибухів мешканці Майкопа повідомляли про перебої з інтернет-зв’язком. Однак офіційної інформації про ураження об’єктів на аеродромі наразі немає.

Що відомо про військовий аеродром Ханська

Військовий аеродром Ханська — це активна база Повітрянокосмічних сил Росії поблизу міста Майкоп у Республіці Адигея.

Він розташований приблизно 3 км на схід від станиці Ханська і 6 км на північний захід від Майкопа.

Аеродром належить Міністерству оборони РФ і використовується виключно для військових цілей.

Там базуються підрозділи навчальної авіації, у тому числі 272 навчальна авіаційна база і 761 навчальний авіаційний полк, що входять до складу російського авіаційного тренувального центру.

База була також місцем попередніх атак безпілотників: у жовтні 2024 року дрони влучили по території аеродрому та там зафіксували пожежу, яка супроводжувалася роботою ППО.

Аеродром має бетонну злітно-посадкову смугу довжиною близько 2,5 тис. м, що дозволяє приймати різні типи літаків, включно з навчальними L-39 та іншою технікою.

