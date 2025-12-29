Вибухи в Адигеї РФ: дрони атакували військовий аеродром Ханська
Пізно ввечері 28 грудня та після опівночі безпілотники атакували Республіку Адигея в Росії.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Атака дронів на аеродром Ханська в Адигеї 29 грудня: що відомо
Відомо, що вибухи пролунали у Майкопі, зокрема неподалік військового аеродрому Ханська, який належить Міністерству оборони РФ.
У соцмережах поширили відео роботи російської протиповітряної оборони.
OSINT-аналітики зазначають, що ППО діяла безпосередньо поблизу аеродрому.
Після серії вибухів мешканці Майкопа повідомляли про перебої з інтернет-зв’язком. Однак офіційної інформації про ураження об’єктів на аеродромі наразі немає.
Що відомо про військовий аеродром Ханська
Військовий аеродром Ханська — це активна база Повітрянокосмічних сил Росії поблизу міста Майкоп у Республіці Адигея.
Він розташований приблизно 3 км на схід від станиці Ханська і 6 км на північний захід від Майкопа.
Аеродром належить Міністерству оборони РФ і використовується виключно для військових цілей.
Там базуються підрозділи навчальної авіації, у тому числі 272 навчальна авіаційна база і 761 навчальний авіаційний полк, що входять до складу російського авіаційного тренувального центру.
База була також місцем попередніх атак безпілотників: у жовтні 2024 року дрони влучили по території аеродрому та там зафіксували пожежу, яка супроводжувалася роботою ППО.
Аеродром має бетонну злітно-посадкову смугу довжиною близько 2,5 тис. м, що дозволяє приймати різні типи літаків, включно з навчальними L-39 та іншою технікою.