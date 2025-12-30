Графіки відключення світла 31 грудня: як діятимуть у переддень Нового року
У середу, 31 грудня, у більшості областей будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключення світла по всій Україні
– Завтра, 31 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – йдеться у повідомленні.
Причиною введення обмежувальних заходів стали наслідки ракетних та дронових атак РФ на енергетичні об’єкти.
Ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому час і тривалість відключень за конкретною адресою необхідно уточнювати на сторінках обленерго у вашому регіоні.
Нагадаємо, у період з 31 грудня по 1 січня енергетики планують вийти на стабільні графіки електропостачання на лівому березі Києва, у Бориспільському та Броварському районах.
До кінця дня 30 грудня буде відновлене електропостачання у Вишгороді.
У ніч на 27 грудня росіяни завдали комбінованого удару по Києву.
Унаслідок атаки поранення дістали понад 30 людей, у Дніпровському районі загинув чоловік. У кількох районах столиці виникли пожежі в житлових будинках.
Через масовану атаку РФ без теплопостачання та електроенергії залишалися низка районів столиці.