У середу, 31 грудня, у більшості областей будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 31 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – йдеться у повідомленні.

Причиною введення обмежувальних заходів стали наслідки ракетних та дронових атак РФ на енергетичні об’єкти.

Ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому час і тривалість відключень за конкретною адресою необхідно уточнювати на сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, у період з 31 грудня по 1 січня енергетики планують вийти на стабільні графіки електропостачання на лівому березі Києва, у Бориспільському та Броварському районах.

До кінця дня 30 грудня буде відновлене електропостачання у Вишгороді.

У ніч на 27 грудня росіяни завдали комбінованого удару по Києву.

Унаслідок атаки поранення дістали понад 30 людей, у Дніпровському районі загинув чоловік. У кількох районах столиці виникли пожежі в житлових будинках.

Через масовану атаку РФ без теплопостачання та електроенергії залишалися низка районів столиці.