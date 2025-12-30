МЗС України засудило святкові заходи, організовані окупаційною владою Росії на місці знищеного Маріупольського драматичного театру, де під час авіаудару РФ загинули мирні люди.

Відповідну заяву МЗС України оприлюднило 30 грудня.

МЗС України засудило святкові заходи окупантів у Драмтеатрі

Дипломатичне відомство нагадало про трагедію, що сталася у березні 2022 року.

Російська авіація завдала удару по будівлі Драматичного театру, який слугував укриттям для сотень людей, зокрема дітей.

– У березні 2022 року Росія скинула авіабомбу на Маріупольський драматичний театр, де переховувалися сотні людей, серед яких були діти. Вона навмисно перетворила це місце на братську могилу, вчинивши кричущий воєнний злочин. Напис ДІТИ був написаний перед театром, щоб безпомилково дати зрозуміти, що всередині від нападу Росії ховаються цивільні особи, зокрема наймолодші мешканці Маріуполя. Для Росії це стало не приводом зупинитися, а ще одним приводом для удару, – наголосили у МЗС.

Через три роки після трагедії, у грудні 2025 року, Росія знову проводить публічні святкування з нагоди так званого “повторного відкриття” театру, зазначили у відомстві.

Ці заходи відбуваються на місці загибелі мирних жителів Маріуполя та супроводжуються танцями, концертними програмами й урочистостями.

– Це навмисний терор і навмисна спроба уникнути відповідальності. Росія має нести відповідальність за забрання життів невинних людей та за геноцид проти українського народу, – заявили в МЗС.

Росіяни відкрили Драмтеатр у Маріуполі

29 грудня в тимчасово окупованому Маріуполі російська влада офіційно відкрила відновлений Драматичний театр.

За інформацією Маріупольської міської ради, з цієї нагоди було організовано святковий концерт. На захід прибули ватажок так званої ДНР Денис Пушилін та представники російської влади.

Були присутні губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов і голова Союзу театральних діячів Росії, актор Володимир Машков.

16 березня 2022 року російські війська скинули на будівлю Маріупольського драмтеатру, де переховувалися сотні містян, дві авіабомби вагою по 500 кілограмів.

Точна кількість загиблих досі залишається невідомою. Перед театром і позаду нього великими літерами були написані слова Діти, які мали бути добре помітні пілотам російської авіації.

Окупаційна влада демонтувала зруйнований театр, залишивши лише фасад, який використали як “основу для реконструкції”. У серпні 2025 року росіяни заявили про завершення ремонтних робіт і перехід до внутрішнього оздоблення будівлі.

Наприкінці року там планували показати першу виставу.

Фото: Маріупольська міська рада