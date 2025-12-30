У вівторок, 30 грудня, російські агресори атакували безпілотниками цивільні судна Emmakris III та Captain Karam, є поранені. 

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил України.

РФ вдарила по двох цивільних суднах: що відомо

За даними ВМС, агресори вдарили по суднах Emmakris III та Captain Karam, коли вони заходили до порту для завантаження пшениці. 

– Є поранені серед цивільних. Порти та цивільне судноплавство є об’єктами цивільної інфраструктури. Атаки на них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку, – наголосили в повідомленні.

Там зауважили, що цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах є свідомим воєнним злочином, а також назвали Російську Федерацію країною-терористом.

Нагадаємо, 30 грудня РФ атакувала порти Південний і Чорноморськ: пошкоджено судно із зерном та резервуари. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. 

Вибух

Джерело: ВМС

Фото: ВМС

