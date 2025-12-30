В Україні впроваджується ешелонована система перехоплення російських ударних дронів, яка передбачає створення спеціальних рубежів на підступах до великих міст і активне застосування БпЛА-перехоплювачів.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після щомісячної наради з питань протидії ворожим Шахедам.

Сирський про систему перехоплення ворожих дронів

У межах нової системи оборони створюються рубежі перехоплення на певній віддалі від населених пунктів.

Їхнє завдання — знищувати повітряні цілі ще до підльоту до міст і критичної інфраструктури.

За словами Сирського, кількість застосувань БпЛА-перехоплювачів поступово зростає, як і їхня ефективність.

Водночас російська армія продовжує модернізувати ударні дрони та змінювати тактику, зокрема атакує на наднизьких висотах і користується погодними умовами.

Україна у відповідь адаптує власні методи протидії, прискорює закупівлю дронів-перехоплювачів, наземних станцій і радіолокаційних засобів, а також нарощує підготовку екіпажів.

Окремо триває формування спеціалізованих дивізіонів безпілотних систем ППО та створення штатних підрозділів БпЛА-перехоплювачів у навчальних центрах.

Для боротьби з Шахедами додатково залучаються ресурси армійської та малої авіації, а також підтримка міжнародних партнерів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні поки недостатньо дронів-перехоплювачів через обмежені виробничі можливості.

Водночас ці безпілотники вже демонструють високу ефективність — окремі моделі забезпечують до 90% успішних перехоплень, і держава продовжує масштабувати цей напрям.

