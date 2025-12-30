В Україні створюють ешелоновану систему перехоплення дронів: Сирський повідомив деталі
- Україна розгортає багаторівневу систему перехоплення дронів із рубежами оборони на підступах до міст, щоб зменшити загрозу масованих ударів і блекаутів.
- Основний акцент робиться на збільшенні кількості та ефективності БпЛА-перехоплювачів, підготовці спеціалізованих підрозділів.
В Україні впроваджується ешелонована система перехоплення російських ударних дронів, яка передбачає створення спеціальних рубежів на підступах до великих міст і активне застосування БпЛА-перехоплювачів.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після щомісячної наради з питань протидії ворожим Шахедам.
Сирський про систему перехоплення ворожих дронів
У межах нової системи оборони створюються рубежі перехоплення на певній віддалі від населених пунктів.
Їхнє завдання — знищувати повітряні цілі ще до підльоту до міст і критичної інфраструктури.
За словами Сирського, кількість застосувань БпЛА-перехоплювачів поступово зростає, як і їхня ефективність.
Водночас російська армія продовжує модернізувати ударні дрони та змінювати тактику, зокрема атакує на наднизьких висотах і користується погодними умовами.
Україна у відповідь адаптує власні методи протидії, прискорює закупівлю дронів-перехоплювачів, наземних станцій і радіолокаційних засобів, а також нарощує підготовку екіпажів.
Окремо триває формування спеціалізованих дивізіонів безпілотних систем ППО та створення штатних підрозділів БпЛА-перехоплювачів у навчальних центрах.
Для боротьби з Шахедами додатково залучаються ресурси армійської та малої авіації, а також підтримка міжнародних партнерів.
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні поки недостатньо дронів-перехоплювачів через обмежені виробничі можливості.
Водночас ці безпілотники вже демонструють високу ефективність — окремі моделі забезпечують до 90% успішних перехоплень, і держава продовжує масштабувати цей напрям.