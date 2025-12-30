Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
Втрати ворога на 30 грудня: мінус ще 1220 окупантів, 400 БпЛА та 19 артсистем
Втрати ворога на 30 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1220 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 406-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,206 млн.
Втрати ворога на 30 грудня 2025 року
- особового складу – близько 1 206 910 (+1 220);
- танків – 11 477 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 841 (+4);
- артилерійських систем – 35 589 (+19);
- реактивних систем залпового вогню – 1 582 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 264;
- літаків – 434;
- гелікоптерів – 347;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 96 932 (+400);
- крилатих ракет – 4 136;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 72 010 (+119);
- спеціальної техніки – 4 031 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 406-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
