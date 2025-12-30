Втрати ворога на 30 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1220 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 406-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,206 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 30 грудня 2025 року

  • особового складу – близько 1 206 910 (+1 220);
  • танків – 11 477 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 841 (+4);
  • артилерійських систем – 35 589 (+19);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 582 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 264;
  • літаків – 434;
  • гелікоптерів – 347;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 96 932 (+400);
  • крилатих ракет – 4 136;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 72 010 (+119);
  • спеціальної техніки – 4 031 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 406-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Мирний план не обмежує мобілізацію, 800 тис. військових достатньо – Сирський
Олександр Сирський

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.