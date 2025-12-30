Втрати ворога на 30 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1220 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 406-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,206 млн.

Втрати ворога на 30 грудня 2025 року

особового складу – близько 1 206 910 (+1 220);

танків – 11 477 (+5);

бойових броньованих машин – 23 841 (+4);

артилерійських систем – 35 589 (+19);

реактивних систем залпового вогню – 1 582 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 264;

літаків – 434;

гелікоптерів – 347;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 96 932 (+400);

крилатих ракет – 4 136;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 72 010 (+119);

спеціальної техніки – 4 031 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 406-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

