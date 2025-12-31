Відносна більшість українців загалом оптимістично дивляться на 2026 рік, але простежується тенденція щодо зниження позитивних настроїв і збільшення скепсису щодо змін.

Що очікують українці від 2026 року

У 2023 році половина (51%) українців вважала, що наступний рік буде кращим, наразі таку думку мають 39%, вказують дані глобального щорічного опитування End of Year Survey (EoY).

До того ж, відсоток тих, хто вважає, що нічого не зміниться, складає 27% (порівняно з 20% у 2024 році). Також практично не змінилася частка “песимістів”: як і у 2024 році, зараз кожен четвертий респондент вважає, що наступний рік буде гіршим.

Більш оптимістично на ситуацію дивляться мешканці сіл, а також старші люди віком, яким більше 51 року. Натомість найбільше песимізму – серед молодших чоловіків, особливо віком 18-35.

Загалом у Західній і Східній Європі переважають настрої стагнації та погіршення. На цьому тлі українці є радше оптимістами.

Як і рік тому, українці готуються до економічних труднощів. Це вписується в загальноєвропейський і світовий тренд економічного песимізму

Уявлення про економічні перспективи майже не змінилися за рік: на думку близько двох третин респондентів, 2026 буде роком економічних труднощів, кожен десятий очікує, що буде процвітання, а кожен п’ятий – що нічого не зміниться.

У 2023 частка економічного песимізму була дещо нижчою (52%), проте ось уже другий рік тримається на рівні 63-64%.

Трохи оптимістичніше економічні очікування мають мешканці західного регіону та сіл. І знову ж таки більш негативне бачення мають молоді чоловіки.

Загалом економічний песимізм є глобальним трендом, особливо у Західній і Східній Європі. У свою чергу, Україна входить у топ-5 країн з найбільшим економічним песимізмом разом з Бельгією, Францією, Латвією та Німеччиною.

Крім того, у суспільстві зростають сподівання на мир у світі. Сценарії щодо миру у світі розбилися приблизно порівну: одна третина українців вважає, що рік буде мирнішим, друга – що таким самим, третя – що більш неспокійним.

Водночас є тенденція зростання надії на мирніший світ: якщо зараз таке уявлення має третина українців, то ще в листопаді 2023 було 26%.

В абсолютній більшості країн, де проводилося опитування, домінує переживання, що світ буде більш неспокійним. Наприклад, у Західній Європі так вважають 55%, а у Східній – 42%. Таким чином, українці мають дещо більше сподівань на покращення безпекової ситуації в світі.

Rating Group — одна з найбільших дослідницьких інституцій України, яка на ринку з 2008 року. Компанія зареєстрована в Україні та має значний досвід проведення соціологічних опитувань в Україні та за кордоном. До групи входять: Соціологічна група Рейтинг, дослідницька лабораторія Rating Lab, платформа Rating Online та Rating Call Center.

End of Year Survey (EoY) – це глобальне щорічне опитування міжнародної соціологічної асоціації Gallup International про майбутнє, щастя й очікування населення різних країн. У 2025 році опитано 59 636 респондентів у 60 країнах світу. В Україні опитування EoY вже третій рік поспіль проводить Соціологічна група “Рейтинг” (Rating Group).