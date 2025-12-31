На кінець минулої доби на фронті відбулося 142 бойових зіткнення. Російський ворог завдав трьох ракетних та 34 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 101 керовану авіабомбу. Також окупанти здійснили 2574 обстріли та 2759 ударів дронами-камікадзе.

Карта бойових дій в Україні на 31 грудня 2025

Втрати РФ на 31 грудня

особового складу – близько 1 207 910 (+1 000) осіб,

танків – 11 481 (+4) од,

бойових броньованих машин – 23 845 (+4) од,

артилерійських систем – 35 642 (+33) од,

РСЗВ – 1 586 (+1) од,

засобів ППО – 1 266 од,

літаків – 434 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 97 684 (+552) од,

крилатих ракет – 4 136 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної технік та автоцистерн – 72 247 (+127) од,

спеціальної техніки – 4 035 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 407-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Зараз дивляться

Фото: Підрозділ БС Вій/Генштаб

Джерело : ISW