Одеса — це перлина Півдня України, місто з багатою історією, унікальною архітектурою та особливою атмосферою. Влітку воно перетворюється на справжній курортний центр, куди з’їжджаються туристи з усіх куточків країни, щоби насолодитися морем, сонцем і відпочинком.

Коли закінчується комендантська година в Одесі та скільки вона триває, читайте в нашому матеріалі.

Скільки триває комендантська година в Одесі

Комендантська година в Одесі станом на червень 2025 року діє щодня з опівночі, тобто з 00:00, і триває до 05:00 ранку. Загальна тривалість — п’ять годин. Це обмеження встановлене для забезпечення громадської безпеки під час воєнного стану.

Комендантську годину в місті Одеса та по всій області було встановлено та згодом змінено за ініціативою колишнього голови Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка. Наприкінці лютого 2023 року він підписав відповідне розпорядження, яким затвердив новий час дії обмежень — з опівночі (00:00) до 05:00 ранку.

Нововведення набуло чинності з 1 березня 2023 року, і саме з цього моменту новий графік став обов’язковим до виконання.

До цього, починаючи з 25 травня 2022 року, комендантська година тривала з 23:00 до 05:00, тобто була довшою на одну годину. Однак через необхідність адаптації до поточних умов воєнного стану та зменшення обмежень для мешканців, було ухвалено рішення скоротити її тривалість.

У період дії комендантської години перебування у громадських місцях без спеціальних перепусток суворо заборонено.

Чи скоротили комендантську годину в Одесі у 2026 році

Відтоді жодних змін у графіку не відбувалося, і у 2026 році вона залишається такою ж. Таким чином, зараз мешканці та гості міста зобов’язані перебувати вдома або в укриттях у нічний час із півночі до п’ятої години ранку. Порушення може призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Під час комендантської години громадський транспорт у містах та населених пунктах не працює. Водночас станції метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі залишаються відкритими цілодобово як укриття. Громадян закликають залишатися вдома. Якщо виникає нагальна потреба пересування в комендантську годину, обов’язково слід мати при собі документи, що посвідчують особу.

Не забороняється під час повітряної тривоги виходити до найближчого укриття або повертатися з нього, навіть якщо тривога збігається з часом комендантської години. Це вважається ситуацією, пов’язаною з безпекою, тож громадянам слід подбати про своє життя й укритися від небезпеки.