Техніки успішно завершили ремонт електропередачі поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), який проводили за гарантій безпеки з обох сторін під посередництвом МАГАТЕ.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Завершення ремонту на ЗАЕС: деталі

За словами Рафаеля Гроссі, технікам вдалось провести підключення ліній електропередачі, життєво важливих для ядерної безпеки, які були пошкоджені під час російсько-української війни.

– Це дозволило відновити передачу електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та сусідньою Запорізькою теплоелектростанцією через два тижні після її відключення через військові дії. Це з’єднання є важливим, оскільки воно пропонує ключовий маршрут для електроенергії, що постачається однією з двох доступних ліній електропередачі ЗАЕС – лінією 330 кіловольт (кВ), – пояснив Гроссі.

За його словами, ремонтні роботи, що розпочалися в неділю вранці, були завершені в понеділок вдень після того, як пошкоджену лінію електропередачі та окрему проблему з автотрансформатором розподільчої станції ЗАЕС було повністю усунено та відновлено.

Він додав, що загальна ситуація на Запорізькій атомній електростанції та інших ядерних об’єктах України залишається нестабільною, тож робота ще не завершена.

– Атомним електростанціям потрібне зовнішнє живлення для охолодження реактора та відпрацьованого палива, а також для виконання інших важливих функцій безпеки, навіть коли вони не виробляють електроенергію, як у випадку із Запорізькою АЕС, – йдеться у заяві Гроссі.

Зазначається також, що до війни на цій станції, найбільшій у Європі, було 10 ліній електропередачі, тоді як наразі їх залишилось всього дві.

Нагадаємо, 28 грудня стало відомо, що Україна та Росія домовилися про тимчасове припинення вогню в районі окупованої РФ Запорізької АЕС для проведення ремонтних робіт на лінії електропередачі.

Фото: Рафаель Гроссі