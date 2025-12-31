Завершено ремонт критичної лінії електропередачі біля ЗАЕС – МАГАТЕ
- За посередництва МАГАТЕ вдалося відновити критичну інфраструктуру електропостачання ЗАЕС.
- Ремонт провели в межах тимчасових домовленостей про безпеку між сторонами.
- Ситуація з ядерною безпекою на станції залишається нестабільною.
Техніки успішно завершили ремонт електропередачі поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), який проводили за гарантій безпеки з обох сторін під посередництвом МАГАТЕ.
Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
Завершення ремонту на ЗАЕС: деталі
За словами Рафаеля Гроссі, технікам вдалось провести підключення ліній електропередачі, життєво важливих для ядерної безпеки, які були пошкоджені під час російсько-української війни.
– Це дозволило відновити передачу електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та сусідньою Запорізькою теплоелектростанцією через два тижні після її відключення через військові дії. Це з’єднання є важливим, оскільки воно пропонує ключовий маршрут для електроенергії, що постачається однією з двох доступних ліній електропередачі ЗАЕС – лінією 330 кіловольт (кВ), – пояснив Гроссі.
За його словами, ремонтні роботи, що розпочалися в неділю вранці, були завершені в понеділок вдень після того, як пошкоджену лінію електропередачі та окрему проблему з автотрансформатором розподільчої станції ЗАЕС було повністю усунено та відновлено.
Він додав, що загальна ситуація на Запорізькій атомній електростанції та інших ядерних об’єктах України залишається нестабільною, тож робота ще не завершена.
– Атомним електростанціям потрібне зовнішнє живлення для охолодження реактора та відпрацьованого палива, а також для виконання інших важливих функцій безпеки, навіть коли вони не виробляють електроенергію, як у випадку із Запорізькою АЕС, – йдеться у заяві Гроссі.
Зазначається також, що до війни на цій станції, найбільшій у Європі, було 10 ліній електропередачі, тоді як наразі їх залишилось всього дві.
Нагадаємо, 28 грудня стало відомо, що Україна та Росія домовилися про тимчасове припинення вогню в районі окупованої РФ Запорізької АЕС для проведення ремонтних робіт на лінії електропередачі.
Фото: Рафаель Гроссі