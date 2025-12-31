Від початку повномасштабного вторгнення у полоні в Україні опинилось понад 10 тис. російських військових.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Понад 10 тис. російських солдатів у полоні: що відомо

Проєкт Хочу жить вперше повідомив комплексну статистику щодо понад 10 тис. російських військовослужбовців, які потрапили в полон за час повномасштабного вторгнення.

– Кількість росіян, які здаються в полон, щороку зростає. За неповний 2025 рік у полон потрапило більше російських військових, ніж за 2022 і 2023 роки разом узяті, – йдеться у повідомленні.

Коордштаб уточнює, що наразі щотижня в полон здаються від 60 до 90 військовослужбовців ЗС РФ, а в серпні 2024 року цей показник сягав 350 осіб на тиждень.

Крім того, з червня 2023 року російські солдати потрапляють у полон частіше, ніж українські в російський.

– Найбільше полонених було взято в Покровському та Бахмутському районах Донецької області, Курській області та Пологівському районі Запорізької області, – уточнили в штабі.

Там додають, що у 2025 році різко зросла кількість іноземних найманців у полоні. Щотижня 2-3 полонених виявляються завербованими громадянами третіх країн.

Зазначається, що в цілому майже 7% усіх російських військовополонених в Україні — це іноземці з 40 країн світу.

Типовий російський військовополонений це:

83% – рядовий склад;

13% – сержанти;

майже 3% – офіцери;

від 18 до 65 років віком;

близько 76% – контрактники (включно з завербованими в тюрмах і ПВК);

19% – мобілізовані;

майже 5% – строковики.

– Про примус або обман заявили 24% полонених. 40% мають судимості, найчастіше – за крадіжки, наркотики, грабіж і розбій, тяжкі тілесні ушкодження та вбивства, – додають в Коордштабі.

Також там виявили, що лише 7% полонених мають вищу освіту, тоді як 30% не закінчили навіть школу. До того ж 38% з них були безробітними до війни, і майже половина має дітей, зокрема 8% – трьох і більше.

Серед полонених росіян сотні мають тяжкі хронічні захворювання, зокрема ВІЛ/СНІД, діабет, туберкульоз та психічні розлади.

У штабі повідомили, що в межах обмінів на українських захисників до РФ повернули трохи більше ніж 6 тис. військовополонених, понад половину з них – у 2025 році.

– Відомо щонайменше про 237 колишніх російських полонених, які після обміну загинули або зникли безвісти, будучи повторно відправленими на фронт. Четверо російських солдатів нині перебувають у полоні вже вдруге, – йдеться у повідомленні.

За результатами аналізу, передовсім Росія забирає з полону етнічних росіян, які не мають тяжких поранень і пробули в полоні недовго.

Іноземних найманців у запитах Кремля на обмін немає.

Таким чином тисячі військовополонених армії РФ, зокрема поранені, хворі та строковики, досі залишаються в Україні, а агресори, у свою чергу, вже четвертий рік відмовляються від обміну за принципом всіх на всіх.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація гальмує обмін військовополоненими, який хотіли провести перед Новим роком.

15 листопада секретар РНБО Рустем Умєров заявив про проведення консультацій щодо відновлення процесу обмінів і звільнення українських людей з російського полону за посередництва партнерів у Туреччині та ОАЕ.

