Сьогодні, 31 грудня, близько 09:00 у Немишлянському районі Харкова чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК. Зловмисника затримали.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У Харкові чоловік вистрелив у військовослужбовця ТЦК

Подія сталася на вулиці Харківських Дивізій.

У 42-річного водія перевіряли документи і в цей момент він вистрілив у бік військовослужбовця ТЦК та втік з місця події.

У результаті інциденту військовослужбовець ТКЦ не дістав поранень, лише куля пошкодила його одяг.

За даними поліції, упродовж кількох годин правоохоронці встановили місцеперебування зловмисника та затримали його.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.