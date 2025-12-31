Вночі РФ дронами атакувала Дніпропетровщину: зруйновано будинки, поранено двох чоловіків
- Вночі 31 грудня ворожі дрони вдарили по Васильківській громаді Дніпропетровщині.
- Вибухами зруйновані будинки, поранення дістали двоє цивільних чоловіків.
- Над Дніпропетровщиною Сили оборони збили вісім російських безпілотників.
Вночі російські окупанти дронами атакували Синельниківський район Дніпропетровської області — агресор поцілив по Васильківській громаді.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Атака по Васильківській громаді
За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждали чоловіки 84 і 52 років. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості.
На місцях прильотів ворожих дронів виникли пожежі, їх рятувальники ліквідували.
Вибухами зруйновані два приватні будинки, ще шість – пошкоджені. Понівечені також магазин, декілька автівок. Зачепило й газогін та лінію електропередач.
Звечора окупанти атакували Нікополь та Покровську громаду – гатив ворог FPV-дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів побиті приватна оселя та дві автівки. Також пошкоджена лінія електропередач.
Сили протиповітряної оборони в небі збили над Дніпропетровщиною вісім безпілотників.