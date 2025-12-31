Вночі російські окупанти дронами атакували Синельниківський район Дніпропетровської області — агресор поцілив по Васильківській громаді.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Атака по Васильківській громаді

За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждали чоловіки 84 і 52 років. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості.

На місцях прильотів ворожих дронів виникли пожежі, їх рятувальники ліквідували.

Вибухами зруйновані два приватні будинки, ще шість – пошкоджені. Понівечені також магазин, декілька автівок. Зачепило й газогін та лінію електропередач.

Звечора окупанти атакували Нікополь та Покровську громаду – гатив ворог FPV-дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів побиті приватна оселя та дві автівки. Також пошкоджена лінія електропередач.

Сили протиповітряної оборони в небі збили над Дніпропетровщиною вісім безпілотників.