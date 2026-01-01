Під Харковом внаслідок авіаудару РФ по екопарку Фельдман зазнали поранень волонтерка, леви та загинули птиці.

Частина приміщень зруйновані.

Про це розповів засновник закладу та народний депутат Олександр Фельдман.

Авіаудар РФ по екопарку Фельдман: що відомо

Олександр Фельдман повідомив, що поранення волонтерки оцінюються як не зовсім серйозні – розсічена голова.

– Вона сама сіла до швидкої та вже поїхала. Зруйнований повністю зимник хижаків та зимове приміщення для птиці. Леви поранені. Там все зруйноване. І в котрий раз зруйновані приміщення для маленьких тварин, – додав власник екопарку.

Він додав, що наразі ще незрозуміло, що сталося з тиграми, адже один забіг у триповерхову будівлю, других – сидить у напіввідчиненому вольєрі.

– Поки сидить. Ми чекаємо на седативну рушницю. У нас всі седативні засоби були у приміщенні, по якому поцілив КАБ. Чекаємо на рушницю, щоб перенести його в інший вольєр. А птиця загинула якщо не вся, то більшість, – зауважив Фельдман.

Він перерахував, що у пташнику, в який поцілив снаряд, були папуги, фазани та вся елітна птиця, яка потребує теплих умов.

Нагадаємо, громадська організація UAnimals зробила заяву про жорстоке поводження з тваринами в Фельдман Екопарку на Харківщині у жовтні 2025 року.

Вона звинуватила екопарк у експлуатації тварин, відсутності дозволу на їхнє утримання та залишання його у небезпеці.

Представниця UAnimals Ольга Чевганюк розповіла про запрошення на зустріч з дитинчатами різних тварин, як свійських, так і диких, які публікувала офіційна сторінка ринку у соцмережах.

Правоохоронці провели перевірку, однак не побачили ознак жорстокого поводження з тваринами.

З цими висновками не погодилась президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова.

За її словами, у відповіді на запит правоохоронці не надали інформацію, яким саме чином проводилася перевірка стану тварин та чи зверталися поліцейські до ветеринарів для цієї оцінки.

Але головною проблемою, на яку звернули увагу захисники, є близькість екопарку до фронту.

Починаючи з 2022 року його територія опинилась у сірій зоні, туди навіть заходили російські військові, а частина приміщень була пошкоджена обстрілами.

Під час спроб нагодувати та евакуювати тварин на початку вторгнення загинули п’ятеро співробітників екопарку та неповнолітній волонтер, помирали й тварини.

По екопарку потрапляв російський безпілотник у липні 2024 року, тоді поранені були двоє працівників.

З вересня 2025 року по екопарку, який знаходиться за 20 км від території бойових дій, почали долітати FPV-дрони.

Джерело : Суспільне