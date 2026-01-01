У п’ятницю, 2 січня, у більшості областей будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 2 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Також у більшості областей діятимуть графіки погодинних відключень, – йдеться у повідомленні.

Причиною введення обмежувальних заходів стали наслідки ракетних та дронових атак РФ на енергетичні об’єкти.

Ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому час і тривалість відключень за конкретною адресою необхідно уточнювати на сторінках обленерго у вашому регіоні.

Графіки відключення світла у Києві

На сторінці ДТЕК Київські електромережі можна ознайомитися із графіками відключення електроенергії для столиці на п’ятницю, 2 січня.

Графіки відключення світла у Київській області

Компанія ДТЕК оприлюднила графіки відключення електроенергії у Київській області на п’ятницю.

Графіки відключення світла у Дніпрі та області

Як вимикатимуть світло на Дніпропетровщині 2 січня можна дізнатися з графіків, які розмістив ДТЕК на сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, у новорічну ніч ворог здійснив кільки хвиль дронових атак на Одесу. У місті зафіксовано падіння дронів та уламків, загоряння на об’єктах енергетичної інфраструктури, пошкодження житлових будинків.