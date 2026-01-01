Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 1 січня 2026 – ситуація на фронті
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Загарбники завдали 46 авіаційних ударів, скинувши 94 керовані авіабомби. Крім цього, окупанти використали 4659 дронів-камікадзе та здійснили 2635 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 1 січня 2026
Втрати ворога у війні на 1 січня 2026
- особового складу – близько 1 208 970 (+1 060) осіб,
- танків – 11 488 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 23 849 (+4) од,
- артилерійських систем – 35 678 (+36) од,
- РСЗВ – 1 587 (+1) од,
- засобів ППО – 1 266 од,
- літаків – 434 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 98 453 (+769) од,
- крилатих ракет – 4 136 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 72 418 (+171) од,
- спеціальної техніки – 4 035 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 408-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW