Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Загарбники завдали 46 авіаційних ударів, скинувши 94 керовані авіабомби. Крім цього, окупанти використали 4659 дронів-камікадзе та здійснили 2635 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 1 січня 2026

Втрати ворога у війні на 1 січня 2026

  • особового складу – близько 1 208 970 (+1 060) осіб,
  • танків – 11 488 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 23 849 (+4) од,
  • артилерійських систем – 35 678 (+36) од,
  • РСЗВ – 1 587 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 266 од,
  • літаків – 434 од,
  • гелікоптерів – 347 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 98 453 (+769) од,
  • крилатих ракет – 4 136 од,
  • кораблів / катерів – 28 од,
  • підводних човнів – 2 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 72 418 (+171) од,
  • спеціальної техніки – 4 035 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 408-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

