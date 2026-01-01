Інформація про вбивство командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Дениса WhiteRex Капустіна виявилась інсценуванням та спецоперацією ГУР.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

Вбивство Дениса Капустіна: що відомо про спецоперацію ГУР

Інформація про загибель командира РДК Дениса Капустіна з’явилась 27 грудня 2025 року.

– Убивство Дениса Капустіна, командира підрозділу Російський Добровольчий Корпус, який воює проти Москви у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України, замовили спецслужби держави-агресора Росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів, – повідомили в ГУР.

Зазначається, що комплексна спецоперація ГУР тривала понад місяць. В результаті вдалось не тільки зберегти життя Капустіна, але й встановити замовників злочину у російських спецслужбах, а також виконавців замовлення.

Українські спецслужби забрали усі гроші, які російські спецслужби виділили на реалізацію злочину.

Командир РДК наразі знаходиться на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань.

Денис Капустін прокоментував власне повернення до життя.

– Моя тимчасова відсутність не вплинула на якість та успіх реалізації бойових задач. Я готовий висуватися в район виконання та продовжувати командувати підрозділом РДК, – заявив він.

Нагадаємо, Денис Капустін є громадянином РФ, він народився у Москві.

У 2014 році він приїздив до Києва на Євромайдан, а у 2017-му переїхав до столиці України.

Повномасштабне вторгнення РФ у 2022 році застало його в Києві, де він спершу займався волонтерською діяльністю, патрулював вокзал і допомагав із гуманітарною допомогою. Перший бойовий виїзд здійснив у напрямку Миколаєва.

Російський добровольчий корпус офіційно створили 11 серпня 2022 року. Підрозділ об’єднав громадян РФ, які воюють на боці України, зокрема колишніх військових, співробітників ФСБ і МВС, а також активістів, що відмовилися від ідеології так званого русского миру.