Ще два комплекси протиповітряної оборони Patriot стали на бойове чергування для захисту українських міст і критичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Нові ППО Patriot в Україні: що відомо

Зазначається, що отримати нові системи вдалося завдяки нещодавнім домовленостям з німецьким урядом.

Міноборони зауважило, що Patriot здатен працювати по широкому спектру повітряних цілей, зокрема аеродинамічних і балістичних, у тому числі високошвидкісних.

Радар цього комплексу здатен забезпечити одночасне виявлення та супровід значної кількості об’єктів, а перехоплювачі, зокрема модифікації PAC-3, застосовують для ураження цілей прямим наведенням, що дуже важливо для протиракетної оборони.

Оборонне відомство повідомило, що одна батарея Patriot може виявляти до сотні повітряних цілей і супроводжувати кілька з них одночасно, а автоматизовані режими роботи дозволяють скорочувати час реагування на загрози.

Крім того, Patriot здатен уразити повітряні цілі на висоті до 24 км і відстані до 160 км, тож ці ППО захищають великі території.

– Нині комплекси ППО Patriot захищають українські міста і критичну інфраструктуру. Знижують втрати від ворожих ударів крилатими та балістичними ракетами по енергетиці та цивільних об’єктах, – наголосили у Міноборони.

Нагадаємо, влітку 2025 року президент Володимир Зеленський на Конференції з питань відновлення України заявив, що Німеччина готова оплатити для України дві американські системи Patriot. Ще одну оплатить Норвегія.

Інші країни теж готові допомогти і чекають готовності виробника.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що поставки Patriot зі США до України залишаються відкритим питанням. Тиждень тому він особисто закликав Трампа надати це озброєння.

Джерело : Міноборони