У відповідь на петицію про впровадження щорічної прогресивної винагороди за кожен рік участі у війні прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко нагадала, що це потребуватиме залучення значного додаткового фінансового ресурсу.

Прогресивна винагорода військовим: що відомо

Вона зауважила, що уряд усвідомлює необхідність покращення мотиваційних чинників для проходження громадянами України військової служби та наголосила, що це питання є одним із пріоритетних.

За її словами, Міністерство оборони розробило дорожню карту імплементації моделі проходження військової служби за новим контрактом з підвищеними мотиваційними чинниками, і вона передбачає підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців у разі укладення ними нового контракту для проходження військової служби.

Станом на зараз влада працює над законодавчим врегулюванням зазначеної моделі проходження військової служби.

– Уряд цілком підтримує необхідність впровадження справедливої оцінки вкладу кожного Захисника i Захисниці України у захист держави в умовах військової arpeciï російської федерації проти України. Водночас реалізація ваших пропозицій потребуватиме залучення значного додаткового фінансового pecypcy, – пояснила премʼєрка.

У зв’язку з цим, за словами Свириденко, питання покращення мотиваційних чинників для проходження громадянами України військової служби збираються опрацьовувати комплексно та з урахуванням реальних фінансових можливостей держави й пріоритетних потреб сектору безпеки i оборони.

Нагадаємо, петиція із закликом впровадити щорічну прогресивну винагороду та символічне визнання військовослужбовців за кожен рік участі у війні 13 грудня набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Так, пропонувалося встановити щорічну грошову винагороду за кожен повний рік служби у війні, яка подвоюється щороку:

1 рік служби – 50 тис. грн;

2 рік – 100 тис. грн;

3 рік – 200 тис. грн;

4 – 400 тис. грн.