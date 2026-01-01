Сили оборони України у ніч на 1 січня атакували Ільський НПЗ (нафтопереробний завод) у Краснодарському краї та низку цілей ворога на окупованій частині Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Атака України на цілі в РФ

Так, зафіксовано влучання ударних БпЛА по нафтопереробному заводу Ільський. Після вибухів там сталася пожежа.

Також ночі уражено установки підготовки нафти Альметьєвська у Республіці Татарстан. Ціль уражено, результати уточнюються.

Атака цілей на ТОТ Донеччини

Також Сили оборони атакували склад зберігання дронів типу Шахед/Герань у районі міста Донецьк. Результати удару уточнюються.

Поблизу населеного пункту Шевченко завдано удару зенітно-ракетному комплексу Тор-М2. У районі Іловайська уражено склад пально-мастильних матеріалів 51 армії ЗС РФ. Після удару зафіксовано пожежу на території об’єкта.

У районі Авдіївки Сили оборони вдарили по командно-спостережному пункту штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії ЗС РФ.

Джерело : Генштаб ЗСУ