ЗСУ атакували Ільський НПЗ у Росії та склад із Шахедами у Донецьку
- Сили оборони України уразили Ільський НПЗ у Росії.
- Атаковано установки підготовки нафти у Республіці Татарстан.
- У Донецьку уражено склад зберігання дронів типу Шахед та ще низку цілей на окупованій Донеччині.
Сили оборони України у ніч на 1 січня атакували Ільський НПЗ (нафтопереробний завод) у Краснодарському краї та низку цілей ворога на окупованій частині Донецької області.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Атака України на цілі в РФ
Так, зафіксовано влучання ударних БпЛА по нафтопереробному заводу Ільський. Після вибухів там сталася пожежа.
Також ночі уражено установки підготовки нафти Альметьєвська у Республіці Татарстан. Ціль уражено, результати уточнюються.
Атака цілей на ТОТ Донеччини
Також Сили оборони атакували склад зберігання дронів типу Шахед/Герань у районі міста Донецьк. Результати удару уточнюються.
Поблизу населеного пункту Шевченко завдано удару зенітно-ракетному комплексу Тор-М2. У районі Іловайська уражено склад пально-мастильних матеріалів 51 армії ЗС РФ. Після удару зафіксовано пожежу на території об’єкта.
У районі Авдіївки Сили оборони вдарили по командно-спостережному пункту штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії ЗС РФ.