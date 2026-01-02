Російські військові намагаються накопичити сили для штурму Гришиного, населеного пункту на північний захід від Покровська Донецької області.

Про це повідомляє пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Ситуація у Покровську

Так, окупанти спробували скористатися логістичним шляхом між Шевченком та Покровськом для накопичення додаткових сил та засобів. Для цього ворог застосував понад 30 одиниць легкої техніки, зокрема мотоцикли, багі та автотранспорт.

Зараз дивляться

Підрозділи 7 корпусу ДШВ знищили частину техніки ще під час маршу окупантів, зокрема, завдяки артилерійській системі HIMARS. Іншу частину ворожої техніки уражено безпосередньо у південно-східних межах міста, коли росіяни шукали укриття.

Зазначається, що це була 76 десантно-штурмова дивізія ЗС РФ.

Основна мета противника – наростити тиск на північні околиці Покровська, а потім піти на штурм Гришиного.

Гришине на карті

Населений пункт Гришине розташований на північ від Покровська. Повз Гришине проходить траса до Дніпропетровської області.

Ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації

За минулу добу на Покровському напрямку бійці Сил оборони зупинили 23 ворожі атаки в районах Нового Шахового, Родинського, Червоного Лимана, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького та у бік Новопавлівки.

ЗСУ вчора ліквідували 58 окупантів, з них 46 — безповоротно.

Українські підрозділи продовжують контролювати північ Покровська. У центральній частині наші воїни вишукують та знищують ворога серед міської забудови.

У Мирнограді наші оборонці продовжують ліквідовувати противника на підступах до міста. Українські підрозділи поповнили додатковими силами та засобами. Логістика залишається складною, повідомили в УВ Схід.