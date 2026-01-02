У суботу, 3 січня, в більшості регіонів України запровадять заходи з обмеження споживання електроенергії для споживачів.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 3 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – йдеться у повідомленні Укренерго.

Запровадження обмежувальних заходів пов’язане з наслідками ракетних і дронових атак РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому час та тривалість відключень для конкретної адреси рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

В Укренерго закликали споживати електроенергію економно, коли вона з’явиться на графіком.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року максимальний місячний обсяг експорту електроенергії з країн Євросоюзу до України та Молдови зріс до 2450 МВт. У грудні 2025-го цей ліміт становив 2300 МВт.

За словами голови правління диспетчера енергосистеми Віталія Зайченка, збільшення імпорту надає Україні додаткові можливості для балансування енергосистеми.

Відповідно, ці додаткові кіловати можуть потенційно посприяти зменшенню тривалості відключень.