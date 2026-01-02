Українські розвідники здійснили багатоетапну спеціальну операцію, щоб зберегти життя командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна.

Відповідний відеозапис і деталі спецоперації оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ГУР про спецоперацію щодо Капустіна

– Для збереження життя командира Російського добровольчого корпусу в складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України та викриття ворожої агентурної мережі воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію, під час якої було інсценовано його загибель, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські воєнні розвідники створили відеозапис роботи двох ударних дронів.

Зараз дивляться

На кадрах було видно, як перший безпілотник влетів в мікроавтобус, в якому перебував Капустін. Другий дрон зафільмував “наслідки удару”, а точніше автівку, яка загорілася.

Замовники злочину в російських спецслужбах повірили у надане відео та оплатили українським розвідникам “замовлення” у розмірі $500 тисяч.

Як зазначили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, ці кошти суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР.

Сам Капустін стверджував, що Російський добровольчий корпус, який воює на боці України та переважно складається з громадян РФ, продовжує виконувати завдання на визначених ділянках.

Інформація про нібито загибель Дениса Капустіна почала поширюватися 27 грудня. Тоді у РДК повідомили, що він нібито загинув на Запорізькому напрямку фронту під час виконання бойового завдання.