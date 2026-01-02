Статус резидента Defence City надано першій компанії, яка є однією з найбільших виробників безпілотників в Україні. Йдеться про підприємство, яке відоме виробництвом дронів Vampire, Shrike та перехоплювачів Shahed.

Про це повідомило Міністерство оборони України 2 січня.

Міноборони про статус резидента Defence City

Defence City – це системна державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

Міністр оборони Денис Шмигаль запросив українських виробників долучатися до Defence City та ставати частиною нової промислової екосистеми, що посилює обороноздатність держави.

Учасникам нового правового режиму пропонуються дієві механізми для розширення виробництва:

скасування податку на прибуток (за умови реінвестування), а також звільнення від майнових, земельних та екологічних зборів.

прискорене митне оформлення та державне сприяння у релокації чи захисті потужностей;

конфіденційність корпоративних даних та посилений захист інформації.

Як компанія ОПК може стати резидентом Defence City

Згідно із затвердженим урядовим порядком, для отримання статусу резидента Defence City необхідно подати до Міністерства оборони відповідну заяву разом із визначеним переліком документів:

звіт про відповідність вимогам законодавства;

фінансова та аудиторська звітність;

інформація про участь у виконанні державних оборонних контрактів.

Передбачено як дистанційну подачу документів (електронним листом із КЕП на admou@post.mil.gov.ua), так і паперову форму через поштову службу за адресою: 03168, м. Київ, просп. Повітряних сил України, 6.

Міноборони ухвалює рішення щодо надання відмови у наданні статусу резидента або повернення заяви без розгляду за результатами опрацювання поданих документів.

Якщо схвалено позитивне рішення, тоді інформація про резидента вноситься до реєстру Defence City.