Через складну безпекову ситуацію у Дніпропетровській та Запорізькій областях запроваджують примусову евакуацію понад 3 тис. дітей з сім’ями. Мова йде про 44 прифронтових населених пункти.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Евакуація дітей у Дніпропетровській та Запорізькій областях: деталі

Зазначається, що відповідне рішення прийняв Координаційний штаб з питань евакуації.

Зараз дивляться

– У Запорізькій області йдеться про евакуацію 651 дитини з 4 населених пунктів двох громад. У Дніпропетровській – евакуюють 2 463 дитини із 40 населених пунктів п’яти громад, – уточнив Олексій Кулеба.

Також, за його інформацією, штаб обговорює ситуацію в Чернігівській області. Там обов’язкову евакуацію оголосили у 14 населених пунктах. З трьох її вже завершили, ще в одинадцятьох – вона ще триває.

– Важливо, щоб області, які приймають евакуйованих, скоординували дії та забезпечили належні умови для родин, – зауважив міністр.

За його словами, з 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних областей вже евакуювали 150 тис. людей.

З них майже 18 тис. – діти, понад 5 тис. – люди з обмеженою мобільністю.

Процеси координують через 17 транзитних центрів, де людям пропонують комплексну підтримку:

гуманітарну;

медичну;

психологічну;

юридичну;

соціальну.

Також їм допомагають відновлювати документи, оформлювати виплати та соціальні послуги, а також – фінансову підтримку від держави та гуманітарних партнерських організацій.

Всього у місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб підготували понад 80 тисяч місць. Це дозволяє забезпечувати людей після евакуації всім необхідним.

Крім іншого, працює цілодобова гаряча лінія 15-48. Там можна дізнатися всю необхідну інформацію щодо евакуації, тимчасового проживання, отримання статусу та допомоги для внутрішньо переміщених осіб тощо.