З 44 населених пунктів Запоріжжя та Дніпропетровщини примусово евакуюють дітей
- Рішення про примусову евакуацію ухвалили для 44 населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей.
- Із небезпечних громад вивозять понад 3 тисячі дітей разом із батьками.
- Для евакуйованих працюють транзитні центри, гаряча лінія 15-48 і підготовлені місця тимчасового проживання.
Через складну безпекову ситуацію у Дніпропетровській та Запорізькій областях запроваджують примусову евакуацію понад 3 тис. дітей з сім’ями. Мова йде про 44 прифронтових населених пункти.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Евакуація дітей у Дніпропетровській та Запорізькій областях: деталі
Зазначається, що відповідне рішення прийняв Координаційний штаб з питань евакуації.
– У Запорізькій області йдеться про евакуацію 651 дитини з 4 населених пунктів двох громад. У Дніпропетровській – евакуюють 2 463 дитини із 40 населених пунктів п’яти громад, – уточнив Олексій Кулеба.
Також, за його інформацією, штаб обговорює ситуацію в Чернігівській області. Там обов’язкову евакуацію оголосили у 14 населених пунктах. З трьох її вже завершили, ще в одинадцятьох – вона ще триває.
– Важливо, щоб області, які приймають евакуйованих, скоординували дії та забезпечили належні умови для родин, – зауважив міністр.
За його словами, з 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних областей вже евакуювали 150 тис. людей.
З них майже 18 тис. – діти, понад 5 тис. – люди з обмеженою мобільністю.
Процеси координують через 17 транзитних центрів, де людям пропонують комплексну підтримку:
- гуманітарну;
- медичну;
- психологічну;
- юридичну;
- соціальну.
Також їм допомагають відновлювати документи, оформлювати виплати та соціальні послуги, а також – фінансову підтримку від держави та гуманітарних партнерських організацій.
Всього у місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб підготували понад 80 тисяч місць. Це дозволяє забезпечувати людей після евакуації всім необхідним.
Крім іншого, працює цілодобова гаряча лінія 15-48. Там можна дізнатися всю необхідну інформацію щодо евакуації, тимчасового проживання, отримання статусу та допомоги для внутрішньо переміщених осіб тощо.