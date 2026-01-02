Оператори Сил безпілотних систем уразили базу зберігання ПММ у Луганській області та радіолокаційну станцію противника в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба Сил безпілотних систем.

Як українські дрони вдарили по тилу окупантів

Зазначається, що оператори 1 Окремого центру СБС здійснили мідлстрайк по цілям противника, розташованим на тимчасово окупованих територіях в Луганській області та на Кримському півострові.

Так, на Луганщині уразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів противника.

– Засобами об’єктивного контролю зафіксовано масштабну пожежу. Детальні наслідки ураження уточнюються, – йдеться у повідомленні.

Тим часом в окупованому Криму уразили радіолокаційну станцію, яка забезпечувала спостереження повітряного простору.

– Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати агресію проти України, – підсумували в СБС.

Нагадаємо, ЗСУ знищили дві системи ППО РФ на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках.