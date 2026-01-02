СБС вразили ключові цілі РФ на Луганщині та в Криму
- Оператори СБС уразили базу зберігання ПММ у Луганській області, зафіксовано масштабну пожежу.
- У тимчасово окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію противника.
- Сили безпілотних систем послідовно знижують здатність РФ вести агресію проти України.
Оператори Сил безпілотних систем уразили базу зберігання ПММ у Луганській області та радіолокаційну станцію противника в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє пресслужба Сил безпілотних систем.
Як українські дрони вдарили по тилу окупантів
Зазначається, що оператори 1 Окремого центру СБС здійснили мідлстрайк по цілям противника, розташованим на тимчасово окупованих територіях в Луганській області та на Кримському півострові.
Так, на Луганщині уразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів противника.
– Засобами об’єктивного контролю зафіксовано масштабну пожежу. Детальні наслідки ураження уточнюються, – йдеться у повідомленні.
Тим часом в окупованому Криму уразили радіолокаційну станцію, яка забезпечувала спостереження повітряного простору.
– Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати агресію проти України, – підсумували в СБС.
Нагадаємо, ЗСУ знищили дві системи ППО РФ на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках.