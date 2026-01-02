У 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і антидронового захисту покращився. Але такі кроки потрібно надалі здійснювати системно та послідовно.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками робочої наради щодо стану інженерного облаштування оборонних рубежів.

Сирський про фортифікації та підготовку до оборони

За словами головнокомандувача ЗСУ, на нараді говорили про фортифікації, інженерні загородження, підготовку населених пунктів України до оборони та організацію антидронового захисту.

Сирський заслухав доповіді командувачів угруповань військ і очільника Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Вони детально обговорили, як облаштовані оборонні позиції, в якому стані перебуває антидроновий захист і наскільки готові населені пункти до оборони.

Окремо на нараді зосередилися на проблемних питаннях і визначили конкретні кроки для їхнього вирішення.

Як стверджує Сирський, військовослужбовці інженерних військ Сил підтримки ЗСУ в тісній взаємодії з місцевою владою та військовими адміністраціями фактично безперервно виконують надважливі завдання.

Це створення розгалужених систем траншей і окопів, облаштування протитанкових ровів, будівництво бліндажів та інших елементів фортифікацій, пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Як зазначив Сирський, у 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і антидронового захисту покращився.

За його словами, проведено великий обсяг робіт для підготовки населених пунктів до оборони, проте такі кроки надалі мають здійснюватися системно та послідовно.

На думку головнокомандувача ЗСУ, досвід оборони Покровсько-Мирноградської агломерації чітко свідчить про те, що своєчасно та якісно збудовані фортифікації чи інженерні загородження дозволяють створити ефективну оборону, завдати ворогу максимальних втрат на підступах та зірвати його плани, навіть якщо ворог має кількісну перевагу.