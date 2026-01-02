Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 2 січня: ЗСУ знищили 910 окупантів та 42 артсистеми
Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували щонайменше 910 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 2 січня 2026
- особового складу – близько 1 209 880 (+910) осіб,
- танків – 11 494 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 23 851 (+2) од,
- артилерійських систем – 35 720 (+42) од,
- РСЗВ – 1 589 (+2) од,
- засобів ППО – 1 267 (+1) од,
- літаків – 434 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 99 043 (+590) од,
- крилатих ракет – 4 137 (+1) од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 72 587 (+169) од,
- спеціальної техніки – 4 035 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 409-ту добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ