Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували щонайменше 910 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 2 січня 2026

  • особового складу – близько 1 209 880 (+910) осіб,
  • танків – 11 494 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 23 851 (+2) од,
  • артилерійських систем – 35 720 (+42) од,
  • РСЗВ – 1 589 (+2) од,
  • засобів ППО – 1 267 (+1) од,
  • літаків – 434 од,
  • гелікоптерів – 347 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 99 043 (+590) од,
  • крилатих ракет – 4 137 (+1) од,
  • кораблів / катерів – 28 од,
  • підводних човнів – 2 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 72 587 (+169) од,
  • спеціальної техніки – 4 035 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 409-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Події ночі 2 січня: удар по лікарні на Чернігівщині та вибухи в Запоріжжі
Головні новини за ніч 2 січня: добірка актуальних подій

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ