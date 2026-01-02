Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника глави Офісу президента Павла Паліси, яка стосувалася підготовки до зустрічі з радниками з питань національної безпеки, а також напрацювання можливих змін у Силах оборони України.

Про це глава держави повідомив у Telegram 2 січня.

Доповідь Паліси щодо змін у Силах оборони

– Готуємось до зустрічей із радниками з питань безпеки, які прибудуть в Україну, а також до роботи в межах Коаліції охочих на рівні лідерів. Військовий компонент ключовий для реального гарантування безпеки, – написав Зеленський.

Президент уточнив, що Паліса також опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України.

За його словами, у найближчі тижні заступник голови ОП працюватиме з бойовими бригадами та військовим командуванням, щоб визначити рішення, які дадуть практичний результат.

Зеленський також анонсував модернізацію системи військової освіти з урахуванням досвіду оборони України під час повномасштабної війни.

Він наголосив, що “освітній процес та підготовка офіцерів мають бути засновані на реальному досвіді оборони України”.

Президент розповів про підписання нових указів щодо нагородження українських військових державними відзнаками.

Нагадаємо, 29 листопада командира 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр Павла Палісу було призначено заступником керівника Офісу президента.

На початку грудня він заявляв про необхідність змінити підходи до розподілу новобранців між бойовими бригадами.