Економічний спад у Росії майже неминучий і може розпочатися до середини 2026 року, попри спроби влади пом’якшити монетарну політику.

Про це заявили в Службі зовнішньої розвідки України з посиланням на внутрішні прогнози російських аналітичних структур.

Коли почнеться рецесія в Росії

Аналітики Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, який працює в орбіті російського уряду, дійшли висновку, що за збереження нинішніх тенденцій економічний спад у РФ майже гарантовано розпочнеться до липня 2026 року.

У розвідці зазначають, що уникнути цього сценарію практично неможливо.

Якщо на початку 2025 року ключовим ризиком була рекордно висока облікова ставка Центробанку РФ, то нині навіть її поступове зниження не змінює загальної ситуації.

Фіксуються системні проблеми:

падіння ділової довіри;

уповільнення економічної активності;

ослаблення внутрішнього попиту.

Російські аналітики дійшли спільного висновку — за умов жорсткої монетарної політики економіка РФ приречена на спад.

Індикатор виходу з рецесії у жовтні різко знизився — з 0,345 до 0,1, що значно нижче критичного порогу 0,35 і свідчить про ризик рецесії тривалістю понад рік.

Серед ключових чинників:

накопичений ефект зміцнення рубля, що б’є по торговельному балансу;

очікуване уповільнення світової економіки.

У СЗР наголошують, що навіть гіпотетичне припинення війни проти України не стане виходом із кризи.

Навпаки, скорочення військових замовлень, зменшення доходів населення та падіння промислового виробництва можуть ще більше поглибити економічний спад.

У 2026 році додатковий фіскальний тиск змусить уряд РФ перерозподіляти ресурси на користь “пріоритетних” галузей, що лише законсервує дисбаланси й остаточно підірве залишки економічного зростання.