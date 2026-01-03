Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 3 січня: ЗСУ знищили 750 окупантів, три танки та 24 артсистеми
Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували щонайменше 750 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 3 січня 2026
- особового складу – близько 1 210 630 (+750) осіб,
- танків – 11 497 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 23 855 (+4) од,
- артилерійських систем – 35 744 (+24) од,
- РСЗВ – 1 590 (+1) од,
- засобів ППО – 1 267 од,
- літаків – 434 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 99 582 (+539) од,
- крилатих ракет – 4 137 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 72 688 (+101) од,
- спеціальної техніки – 4 035 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 410-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
