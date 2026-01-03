Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський залишиться на своїй посаді.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 3 січня.

Зеленський про головкома ЗСУ

– Сьогодні заміна головкома не передбачається, – стверджує глава держави.

Нещодавно президент анонсував перезавантаження всіх процесів, зокрема, Збройних сил України, Кабінету міністрів, правоохоронної та системи безпеки, Міністерства оборони та виробництв Укроборонпрому.

За словами Зеленського, йдеться про те, що відбуватимуться поступові кроки. Проте він не готовий сьогодні замінити головнокомандувача ЗСУ.

Як стверджує глава держави, зараз Україна перебуває у програмі великого перезавантаження, яке почали з Кабінету міністрів України, але там ще не реалізовано всі плани.

3 січня Володимир Зеленський анонсував призначення Сергія Кислиці на посаду першого заступника керівника Офісу президента. До цього він був першим заступником міністра закордонних справ України.

Крім цього, Зеленський ініціював заміну керівників очільників ОВА у п’яти областях України. За його словами, рішення будуть ухвалені 4 січня.