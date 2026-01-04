У понеділок у більшості областей діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для підприємств.

Графіки відключення світла по всій Україні

 – Завтра, 5 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – повідомила компанія Укренерго.

Причиною запровадження обмежувальних заходів стали наслідки ракетних та дронових атак РФ на енергетичні об’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час та обсяг відключень слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.

Зараз дивляться

В Укренерго закликали користуватися електроенергією економно.

Графіки відключення світла в Києві

Компанія ДТЕК надала графіки відключення електроенергії, які будуть діяти завтра у Києві.

відключення світла в Києві
відключення світла в Києві
відключення світла в Києві
відключення світла в Києві

Графіки відключення світла в Київській області

Стало відомо, як вимикатимуть світло у понеділок на Київщині. Графіки оприлюднив ДТЕК на своїх сторінках у соцмережах.

відключення світла в Київській області
відключення світла в Київській області
відключення світла в Київській області
відключення світла в Київській області

Графіки відключення світла у Дніпрі і області

Як вимикатимуть електрику на Дніпропетровщині 5 січня можна дізнатися з графіків, які надала компанія ДТЕК.

відключення світла у Дніпрі
відключення світла у Дніпрі
відключення світла у Дніпрі
відключення світла у Дніпрі

Нагадаємо, з 1 січня країни ЄС збільшили граничний місячний обсяг експорту електроенергії до України та Молдови до 2450 МВт. У грудні 2025 року він складав 2300 МВт.

Голова правління Укренерго Віталій Зайченко заявив, що розширення можливостей імпорту допоможе ефективніше збалансовувати українську енергосистему.

Читайте також
РФ випустила по Україні за тиждень понад 1070 бомб, до 1 тис. БпЛА і 6 ракет – Зеленський
Зеленський назвав, яку кількість озброєння РФ застосувала по Україні для атак

Пов'язані теми:

Відключення електроенергіївідключення світлаДТЕКУкренерго