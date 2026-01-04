У понеділок у більшості областей діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для підприємств.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 5 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – повідомила компанія Укренерго.

Причиною запровадження обмежувальних заходів стали наслідки ракетних та дронових атак РФ на енергетичні об’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час та обсяг відключень слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.

В Укренерго закликали користуватися електроенергією економно.

Графіки відключення світла в Києві

Компанія ДТЕК надала графіки відключення електроенергії, які будуть діяти завтра у Києві.

Графіки відключення світла в Київській області

Стало відомо, як вимикатимуть світло у понеділок на Київщині. Графіки оприлюднив ДТЕК на своїх сторінках у соцмережах.

Графіки відключення світла у Дніпрі і області

Як вимикатимуть електрику на Дніпропетровщині 5 січня можна дізнатися з графіків, які надала компанія ДТЕК.

Нагадаємо, з 1 січня країни ЄС збільшили граничний місячний обсяг експорту електроенергії до України та Молдови до 2450 МВт. У грудні 2025 року він складав 2300 МВт.

Голова правління Укренерго Віталій Зайченко заявив, що розширення можливостей імпорту допоможе ефективніше збалансовувати українську енергосистему.