Графіки відключення світла 5 січня будуть застосовані у більшості областей
У понеділок у більшості областей діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для підприємств.
Графіки відключення світла по всій Україні
– Завтра, 5 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – повідомила компанія Укренерго.
Причиною запровадження обмежувальних заходів стали наслідки ракетних та дронових атак РФ на енергетичні об’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час та обсяг відключень слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.
В Укренерго закликали користуватися електроенергією економно.
Графіки відключення світла в Києві
Компанія ДТЕК надала графіки відключення електроенергії, які будуть діяти завтра у Києві.
Графіки відключення світла в Київській області
Стало відомо, як вимикатимуть світло у понеділок на Київщині. Графіки оприлюднив ДТЕК на своїх сторінках у соцмережах.
Графіки відключення світла у Дніпрі і області
Як вимикатимуть електрику на Дніпропетровщині 5 січня можна дізнатися з графіків, які надала компанія ДТЕК.
Нагадаємо, з 1 січня країни ЄС збільшили граничний місячний обсяг експорту електроенергії до України та Молдови до 2450 МВт. У грудні 2025 року він складав 2300 МВт.
Голова правління Укренерго Віталій Зайченко заявив, що розширення можливостей імпорту допоможе ефективніше збалансовувати українську енергосистему.