Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 191 бойових зіткнення.

Минулої доби противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою, 41 авіаційного удару із застосуванням 110 керованих авіабомб.

Зафіксовано 3440 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2341 обстріл.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на вечір 3 січня.

Карта бойових дій в Україні на 4 січня 2026

Фото: ISW
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 411-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

