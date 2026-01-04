Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 4 січня 2026 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 191 бойових зіткнення.
Минулої доби противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою, 41 авіаційного удару із застосуванням 110 керованих авіабомб.
Зафіксовано 3440 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2341 обстріл.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на вечір 3 січня.
Карта бойових дій в Україні на 4 січня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 411-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.