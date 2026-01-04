Кадрові рішення в Офісі президента мають на меті зосередити ключових учасників переговорного процесу безпосередньо в підпорядкуванні глави держави та підсилити координацію між безпековим і дипломатичним напрямами.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві після зустрічі з радниками західних лідерів.

Зеленський про причини призначення Буданова керівником ОП

Володимир Зеленський заявив, що призначення Кирила Буданова очільником Офісу президента є частиною стратегії з укріплення переговорної позиції України.

Зараз дивляться

Він наголосив, що формує команду, яка відповідатиме за мирні переговори та безпекові рішення.

— Я посилюю переговорну команду. Ось що я роблю, — сказав Зеленський.

За його словами, до ключового складу переговорної групи належать секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який переходить на посаду першого заступника керівника ОП, а також Кирило Буданов як голова Офісу президента.

Президент наголосив, що всі члени переговорної команди тепер перебувають у його прямому підпорядкуванні та працюють безпосередньо на Банковій.

— Тобто моя переговорна група повністю в цій будівлі, — пояснив він.

Зеленський також зазначив, що останні кадрові рішення спрямовані на посилення двох ключових напрямів — переговорного під головуванням президента та військового.

Нагадаємо, що 2 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував керівнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс президента.

Глава держави пояснив це необхідністю посилення безпекового та дипломатичного компонентів у період війни та підготовки до можливих мирних переговорів.

Кирило Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію, назвавши нову посаду рубежем відповідальності та честю служити Україні в історичний час.